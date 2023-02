Treinador do Chelsea satisfeito com estreia de Enzo: «Pudemos ver rasgos da sua qualidade»

O resultado frente ao Fulham não foi o pretendido (0-0), mas Graham Potter assumiu ter retirado bons apontamentos do jogo desta sexta-feira em Stamford Bridge.





Os holofotes da imprensa estiveram, pois claro, para Enzo Fernández. O médio argentino que se tornou na transferência mais cara da história da Premier League neste inverno, com o Chelsea a 'encher os bolsos' do Benfica com 121 milhões de euros pela totalidade do passe do recém-campeão mundial. E sobre o ex-jogador dos encarnados, o treinador dos blues teceu comentários muito positivos, apesar do pouco tempo que o novo camisola '5' teve para se habituar à equipa, ao campeonato e ao país."Enzo fez hoje o primeiro jogo por nós, depois de uns dias de treino. Aparece bem, impõe velocidade. A estreia foi muito boa. Considerando que não está há muito tempo no país e o facto de ainda não nos conhecer, assim como nós a ele, em termos de trabalho diário, mas pudemos ver rasgos da sua qualidade e da sua personalidade. Ainda vai melhorar à medida que continuarmos a trabalhar com ele", revelou o técnico dos londrinos, em declarações na 'flash-interview'."A decisão que tomámos na última janela de mercado dá para ver o perfil [que pretendíamos] em termos de idades. Sentimos que temos um grupo de jogadores muito forte. Temos de solidificar e ser uma equipa muito boa. É aí que está o foco do nosso trabalho. Temos de trabalhar em conjunto. Temos jogadores que se lesionaram, que não estão no treino connosco. Também temos alguns jogadores novos connosco. Trata-se sobretudo de transmitir as ideias e trabalhar com o grupo.""Temos de olhar para o todo. Jogadores incríveis, uma boa mistura [de experiência e juventude]. Para nós, trata-se de melhorar acima de tudo. Os novos jogadores estão a adaptar-se ao país e a uma liga nova. Não é simples. Quando o preço é o que é, há perguntas que são feitas, mas essa é a natureza do negócio", terminou.