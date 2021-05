Havertz marcou o golo que deu a Champions ao Chelsea: «Esperei 15 anos para viver este momento»

Os jogadores do Chelsea estavam radiantes no final do jogo com o Manchester City, onde os blues garantiram a conquista da Liga dos Campeões. Confira o que disseram alguns deles no Estádio do Dragão:

Kai Havertz (autor do golo)

"Nem sei bem o que dizer, não sei mesmo. Esperei muito tempo por este momento. Quero agradecer à minha família, aos meus pais, à minha avó e à minha namorada.

Esperei 15 anos para viver este momento e aqui está".

César Azpilicueta (capitão)

"Escrevemos história. Eu disse antes do jogo: temos um grupo incrível, todo o mundo trabalha, é incrível.

Nunca tinha conseguido dar este passo, por isso esta noite é muito bonita. Merecemos esta vitória e agora vamos celebrar.

É muita emoção. Isto é o máximo que se pode ganhar ao nível de clubes. É um orgulho ser capitão desta equipa e tocou-me levantar a taça.

Tivemos ocasiões para fazer o segundo golo. Não conseguimos, mas soubemos sofrer. A chave desta equipa é a energia e a força do grupo, o coletivo.

Ao princípio, ninguém contava connosco, mas agora estamos aqui, fomos nós os campeões".

Olivier Giroud

"Jogámos contra uma equipa soberba e o encontro decidiu-se em detalhes. Esta é a mais bela das competições de clubes e, claro, um sonho de infância.

Tive a oportunidade de marcar alguns golos [terceiro melhor marcador da 'Champions' desta época, com seis], o que é um grande orgulho, pois só fui três vezes titular.

Quero aproveitar cada momento, porque estes momentos são raros. O futebol é extraordinário, principalmente quando há adeptos nos estádios, porque jogos sem público deveriam ser proibidos".

Ben Chilwell

"Sabíamos que ia ser um jogo duríssimo. Na segunda parte lutámos como se fosse pelas nossas vidas para travar o Manchester City e ganhar esta Liga dos Campeões. Lutámos muito".