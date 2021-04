Ingleses dizem que o Chelsea pede 46 milhões por Tammy Abraham

O Chelsea estará disposto a vender o jovem Tammy Abrahm no final da temporada por 40 milhões de libras, cerca de 46 milhões de euros, revela esta quarta-feira o 'Telegraph'.





Produto da formação dos blues, o jovem de 23 anos está a cumprir a segunda época na equipa principal e leva 12 golos em 31 jogos oficiais. De acordo com o 'Telegraph', a intenção do clube londrino é abrir uma vaga no ataque e Erling Haaland ou Romelu Lukaku são dois nomes em cima da mesa para reforçar a equipa de Thomas Tuchel.O 'Telegraph' dá também conta de que Olivier Giroud não deverá renovar. O avançado francês termina contrato em junho e perdeu espaço na equipa desde a chegada de Tuchel a Stamford Bridge.