Kanté deve ser baixa no Chelsea diante do FC Porto

N’Golo Kanté não deve estar em condições físicas para defrontar o FC Porto, esta quarta-feira, no jogo da 1ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O médio francês está a contas com uma lesão muscular contraída ao serviço da seleção, na semana passada, e, ao que tudo indica, vai falhar o jogo de hoje com o West Bromwich, bem como muito provavelmente esse primeiro embate com os dragões.

Quem o disse foi Thomas Tuchel, que, na antevisão do jogo com o emblema das West Midlands, praticamente já deu o médio como perdido para este par de jogos. “O Kanté está a fazer treino individual e não vai estar com a equipa no jogo com o West Bromwich. Depois, temos apenas três dias para preparar o jogo com o FC Porto. Portanto, a minha esperança é de que talvez possa estar na segunda mão”, adiantou o técnico alemão, apontando já á possível recuperação do jogador para o jogo agendado para o dia 13.

Em todo o caso, a confirmar-se, a baixa de Kanté na primeira mão será de peso para os blues. E basta olhar para os números do médio para perceber as razões. É que, até ao momento, o francês foi utilizado em 36 das 43 partidas que os londrinos realizaram esta temporada, sendo uma peça importantíssima quer sob o comando de Frank Lampard, quer após a chegada de Tuchel.