Lampard despedido ao pequeno almoço: ingleses revelam bastidores da decisão de Abramovich

Há quem diga que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, mas para Frank Lampard o desta segunda-feira não foi o melhor e... deve ter caído um pouco mal. É que, segundo o 'The Sun', foi nesse momento do dia que o técnico recebeu a notícia de que o Chelsea tinha decidido prescindir dos seus serviços e avançar para o despedimento.





Segundo a referida publicação, a decisão de Roman Abramovich foi tomada na véspera, depois de ter visto um Chelsea sem soluções apesar da vitória sobre o Luton e apuramento para a ronda seguinte da Taça de Inglaterra. Aí ficou definido que Lampard seria convocado para uma reunião ao pequeno almoço, às 9 horas em Stamford Bridge.Ainda assim, a chamada a convocar o técnico apenas se deu esta manhã, quando Lampard já estava a preparar-se para sair de casa e rumar ao centro de treinos de Cobham. Mudou a rota e rumou então ao estádio dos blues, onde vivera os melhores momentos da sua carreira, para agora receber da voz do presidente Bruce Buck e da diretora Marina Granovskaia a notícia que, de certa forma, já era esperada.De acordo com o 'The Sun', a reunião durou meia hora e não houve qualquer ambiente de tensão entre as partes. Havia tristeza, sim, mas Lampard entendeu o caminho seguido pelo dono do clube, que agora, ao que tudo indica, irá passar a ser comandado por Thomas Tuchel.