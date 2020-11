Lampard e a estratégia de Mourinho para o Chelsea-Tottenham: «Ele não é estúpido»

Frank Lampard abordou a estratégia montada por José Mourinho para o encontro entre Chelsea e Tottenham, em jogo da 10.ª jornada da Premier League, que terminou empatado (0-0) e que permitiu aos spurs manterem-se na liderança partilhada da prova.

No final do encontro, o treinador dos blues afirmou que a sua equipa teve "oportunidades mais do que suficientes" para conquistar os três pontos, abordando a habitual estratégia tática que o técnico português utiliza para "este tipo de jogos".

"Penso que tivemos oportunidades mais do que suficientes para ganhar o jogo, frente a um Tottenham que esteve remetido a um bloco médio/baixo, muito centrado no terreno de jogo. Tínhamos de contornar o adversário, fazer muitos cruzamentos e rematar, mas não era fácil contra uma equipa que aposta sobretudo nas saídas rápidas. Fizemos o suficiente para vencer", começou por dizer o técnico inglês.

"É óbvio que o Tottenham, quando tem este tipo de jogos, eles tendem a estar muito organizados e apostar sobretudo no contra-ataque, o próprio treinador deles afirmou isso mesmo. Mas estávamos a jogar em casa, queríamos controlar o jogo, o que fizemos, e tal como disse podíamos ter tido mais sorte em alguns momentos. Mas em grande parte estivemos por cima", acrescentou.

A "cultura de José Mourinho"

"É a cultura de José Mourinho. Estavam a jogar fora de casa, estão no topo da classificação. Nós somos candidatos [ao título], mas eles também são. Penso que quando tens Harry Kane e Son na tua equipa, espera-se que estejas na corrida. Gareth Bale estava no banco, Dele Alli não estava aqui [na partida], têm uma grande equipa. Mas penso que os dois poderiam ter entrado [de início], mas José saberá dizer [se tenho razão], ele não é estúpido."

Objetivos do Chelsea não sofreram alterações

"Penso que o resultado obtido hoje não muda em nada os nossos objetivos para o futuro. O ponto de vista de José Mourinho no final da partida acaba por ser irrelevante para nós, estamos focados apenas em nós. Estamos na corrida, mas não estamos sozinhos. Esta temporada está a ser ligeiramente diferente de todas as outras", finalizou.