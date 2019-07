"#LampardOut": adeptos do Chelsea já querem ver treinador pelas costas

Frank Lampard, de 41 anos, não está a ter um início fácil no comando do Chelsea. Apesar de ter dado tanta coisa ao clube enquanto jogador, o antigo internacional inglês já está ser fortemente contestado e a época ainda nem começou. Os blues perderam, por 1-0, frente aos japoneses do Kawasaki Frontale, com um golo de Leandro Damião, avançado brasileiro, em mais um jogo de preparação. Aliás, a equipa londrina já realizou três jogos particulares nesta pré-temporada e só venceu um. Por isso, os adeptos do Chelsea já se mostram furiosos com o novo técnico, enquanto os adeptos adversários protagonizam as habituais picardias.No Twitter, o movimento '#Lampard Out', que se pode traduzir para 'Lampard Fora', ganhou expressão após novo insucesso na pré-época e até há quem volte a chamar por Maurizio Sarri, treinador que abandonou o Chelsea para rumar à Juventus de Cristiano Ronaldo.Um adepto dos blues escreveu no Twitter: "Já chega, o Chelsea não pode continuar a sofrer. #Lampard Out." Enquanto outros procuraram dar apoio, mas receberam uma resposta fria. "Acabou com uma derrota, no Japão, mas foram mais 90 minutos de trabalho sólido neste estágio", escreveu um fã, ao que outro respondeu: "Lampard OUT - salvem o clube da mediocricidade." Mas, também já há gente a suspirar pelo regresso de Sarri. "Vergonhoso. Despeçam-no antes que seja tarde de mais. #BringBackSarri (Tragam de volta o Sarri) #LampardOut", escreveu outro adepto.O Chelsea está a 23 dias de iniciar as competições oficiais e logo na primeira jornada da Premier League viaja até Old Trafford para defrontar o Manchester United.