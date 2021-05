Mason Mount: «Podíamos ter feito uns cinco golos»

Mason Mount foi um dos marcadores dos dois golos que confirmaram a presença do Chelsea na final da Liga dos Campeões.

Em declarações no final do encontro, o criativo inglês dos blues mostrou-se profundamente satisfeito pela exibição da equipa, revelou as palavras que disse a Timo Werner no momento do 1-0 e perspetivou ainda "um jogo brilhante" na final com o Manchester City.

"Não consigo descrever em palavras [a qualificação para a final]. Que grande jogo fizemos hoje. Foi um duelo muito, muito difícil. Eles tinham de vir e dar tudo, mas nós trabalhamos imenso. Podíamos ter feito uns cinco golos! Mas o mais importante é que nós ganhamos hoje. Queremos vencer todos os jogos que disputamos", começou por dizer Masou Mount, em declarações citadas pela 'BBC'.

O momento do golo de Timo Werner

"Eu disse-lhe: 'Eu senti que estava a demorar uma eternidade para a bola descer!'. Estávamos todos a torcer por ele."

Final frente ao Manchester City

"Vamos defrontá-los no sábado. Já jogamos três vezes esta temporada, por isso só espero um jogo brilhante", concluiu.