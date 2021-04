Matteo Kovacic: «Não sei por que Pepe disse aquilo...»

Matteo Kovacic, médio croata do Chelsea, diz que a derrota com o West Bromwich está superada e que a equipa está concentrada em protagonizar um bom desempenho frente ao FC Porto. E elogiou Pepe, jogador que conhece dos tempos do Real Madrid.





"Conheço-o, é um tipo fantástico, muito boa pessoa e um colega de equipa maravilhoso. No Real Madrid ele foi fantástico comigo. Adoro-o como jogador e como pessoa. Sabemos o que ele pode trazer experiência à equipa, é um lutador", explicou.O jogador disse também ter estranhado ao ouvir Pepe dizer - à TNT Sports -, que o Chelsea celebrou o facto de lhe ter calhado o FC Porto no sorteio. "É estranho ouvir isso do Pepe. Joguei com ele durante três anos e não sei por que disse isso. Quando jogámos no Real Madrid sabíamos que não havia adversários bons e maus. O FC Porto é uma boa equipa, eliminaram a Juventus."Kovacic explicou, também, que a derrota do fim de semana na Premier League serviu para despertar o Chelsea. "Falámos no balneário, analisámos os nossos erros, sabemos que foi uma derrota pesada. Foi uma chamada de atenção e estamos focados para na quarta-feira fazermos um bom jogo."