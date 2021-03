McEachran e o regresso de Mourinho ao Chelsea: «Percebi que a minha carreira tinha chegado ao fim»

Josh McEachran, uma das maiores promessas do futebol inglês no início da primeira década do novo milénio, recordou esta quarta-feira o seu percurso profissional.

Formado no Chelsea, equipa onde fez a sua estreia no escalão sénior, o agora jogador do MK Dons, do terceiro escalão inglês de futebol, revelou que o regresso de José Mourinho ao clube em 2013 - quando ainda tinha 17 anos - acabou por ditar o final do seu percurso nos blues.

"Eu sabia bem qual era o tipo de médio que José Mourinho gostava, portanto um jovem e tecnicista inglês como eu não ia ter a mínima hipótese. Foi nesse momento exato que eu percebi que a minha carreira no Chelsea tinha chegado ao fim. Foi algo muito difícil para mim", começou por revelar Josh McEachran, em entrevista ao 'Football London'.



Fora das opções do treinador português, Josh McEachran acabou por ser emprestado ao Watford e Wigan. "O Chelsea era tudo o que eu conhecia, desde ser levado pelos meus pais aos treinos quando tinha sete anos até ao momento em que fiz a minha estreia pela equipa principal aos 17. Parece que tudo de repente mudou com um simples estalar de dedos", continuou, acabando por fazer 'mea culpa'.

"Agora, olhando para trás na perspetiva de um jogador mais maduro, penso que poderia ter-me esforçado um pouco mais enquanto estive emprestado. Talvez não me tenha ajudado nesse sentido. Então, eu passava a vida a culpar o Chelsea pela forma como me trataram. Eu era jovem, um pouco imaturo e ingénuo. Se eu tivesse a maturidade que atualmente tenho naquela altura, muito possivelmente agora não estaria nesta posição", terminou.