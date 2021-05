Mulher de Thiago Silva apoia marido em discussão com jogador do Leicester

O jogo de ontem entre o Chelsea e o Leicester (2-1) serviu para os blues 'vingarem' a derrota na final da Taça de Inglaterra e para os jogadores pedirem explicações a Daniel Amartey, defesa dos foxes que atirou uma bandeira do Chelsea para o chão no balneário, depois da final de sábado, partilhando o vídeo nas redes sociais.





O gesto não foi bem visto junto dos adeptos do Chelsea nem dos jogadores. Entre eles Thiago Silva, que lhe pediu explicações.Em casa, a mulher do brasileiro via tudo pela televisão e não escondeu o seu apoio, conforme mostrou depois nas redes sociais. "É isso mesmo Thiago Silva, mostra-lhe quem manda!", escreveu Belle Silva, partilhando uma foto do marido a pedir explicações ao jogador do Leicester.