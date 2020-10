N’Golo Kanté em colisão com Lampard: casamento na base do conflito

N’Golo Kanté poderá estar a forçar a saída do Chelsea. Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, o médio desentendeu-se com Frank Lampard, por que o técnico não o dispensou de uma sessão de treinos dos londrinos para poder ir a um casamento de um amigo muito próximo, antes da paragem para as seleções.





Kanté ficou frustrado com a decisão do técnico inglês e, escreve a mesma fonte, esta poderá ser mesmo a última época do internacional gaulês em Stamford Bridge. O campeão do Mundo, adianta o ‘Le Parisien’, pode procurar um novo desafio para no próximo ano, apesar de ter contrato até 2023. O Chelsea, aliás, desmentiu a notícia e em Inglaterra estranha-se a notícia de um eventual conflito, tendo em conta a personalidade e o percurso de Kanté. A polémica poderá desaparecer após o regresso do jogador a Londres.De qualquer modo, o Inter de Antonio Conte, técnico que trabalhou com o francês, no Chelsea, está atento à situação, mas conta com a concorrência do Real Madrid de Zidane, adepto das características do compatriota.Kanté venceu por duas vezes a Premier League, uma pelo Leicester e outra pelo Chelsea. É uma peça fundamental no meio-campo dos blues e, aos 29 anos, continua a ter bastante mercado.