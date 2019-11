No Chelsea há multas para tudo e mais alguma coisa: conheça a lista e os valores astronómicos

Frank Lampard mostrou que comanda o Chelsea com 'mãos de ferro', segundo revelou esta terça-feira o tabloide britânico 'Daily Mail', ao publicar uma fotografia com as regras impostas ao jogadores blues, assim como as multas astronómicas aplicadas em caso de incumprimento das regras internas. A foto foi divulgada nas redes sociais e tornou-se viral, face aos valores em questão.Um jogador que se atrase para o autocarro em dias de jogo fica obrigado a pagar 2.900 euros, valor que duplica se ao final de 15 dias a coima não estiver paga. Mas existem mais exemplos da disciplina imposta pelo técnico inglês. Vejamos:Atraso na chegada ao treino: 23.260 eurosPor cada minuto de atraso para uma reunião: 581 eurosRecusa de participação em iniciativas do clube: 5.815 eurosPor atraso para tratamento médico: 2.900 eurosSe o telemóvel tocar durante uma reunião: 1.163 eurosNão revelar lesão ou doença: 11.630 eurosEngano no kit de equipamento em dia de jogo: 1.163 euros.