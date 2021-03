Obi Mikel lembra adeus do Chelsea à Champions em 2009: «Havia garrafas a voar e mesas partidas»

Jon Obi Mikel foi suplente no jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões que ditou o afastamento do Chelsea às mãos do Barcelona, em 2009, com um golo marcado por Iniesta, nos descontos. O jogador nigeriano recordou, em declarações ao site 'The Athletic', o que se passou depois do jogo no balneário dos blues.





A arbitragem de Tom Ovrebo foi muito contestada pelos jogadores do Chelsea, que perseguiram o juiz pelo campo no final, gritando com ele."Foi o caos no túnel e depois no balneário. Havia garrafas e coisas a voar por toda a parte. Partiram mesas, todos gritavam", recorda o médio nigeriano.A frustração era muito grande. "Não sei como é agora, mas perder naquela época era algo que não aceitássemos bem. Essa noite foi realmente louca. O Drogbá perdeu a cabeça no campo e depois no balneário", acrescenta John Obi Mikel, de 33 anos, que atualmente veste as cores do Stoke City.O árbitro reconheceria anos mais tarde os erros daquela noite. "Não foi o meu melhor dia, é verdade. Mas os erros podem ser cometidos pelos árbitros, pelos jogadores e até pelos treinadores. Mas não posso estar orgulhoso daquele dia", disse Ovrebo, numa entrevista ao jornal 'Marca'.