Petr Cech após o regresso aos relvados: «Foi estranho nos primeiros 20 minutos»

Petr Cech voltou a calçar as luvas para defender a baliza do Chelsea num jogo da equipa de reservas dos blues diante do Tottenham. Cerca de 18 meses depois de se ter reformado, o guarda-redes checo de 38 anos regressou desta forma aos relvados e no final do encontro reagiu através das redes sociais, admitindo que nos instantes iniciais se sentiu desconfortável mas que com o passar do tempo voltou a sentir o 'bichinho'.





"565 dias depois do que eu pensava ser meu último jogo no futebol profissional, tive a oportunidade de voltar a campo... foi tão estranho nos primeiros 20 minutos porque o 'sistema de jogo' que eu costumava ter estava a faltar mas, à medida que o jogo avançava, o sentimento voltou, o 'sistema de jogo' reapareceu e foi ótimo voltar a ter aquele sentimento especial... Parabéns aos meus companheiros pela reviravolta! Foi muito bom conseguir a vitória e 3 pontos importantes para chegar ao topo da liga!", escreveu Petr Cech, no Instagram, numa publicação acompanhada por várias fotografias da partida.