Pochettino diz que Diego Moreira vai "fazer parte do plantel do Chelsea"

Mauricio Pochettino, treinador do Chelsea, referiu que Cesare Casadei e Diego Moreira serão integrados na equipa principal que está a atravessar uma fase com várias baixas. "É uma boa notícia porque estávamos a sofrer muitas lesões. A ideia de recuperar jogadores emprestados foi possível para nós", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Middlesbrough.

O médio italiano, de 21 anos, realizou 22 jogos durante a sua passagem pelo Leicester, que lidera o Championship. Já o jovem internacional sub-19 português chegou no verão ao Lyon e atuou sete vezes ao serviço do emblema francês, a quem estava emprestado até final da temporada, com a ligação a terminar a meio.

"Precisamos agora de avaliá-los", disse Pochettino sobre os jogadores que foram recentemente chamados dos empréstimos em questão. "Eles têm um bom potencial. Vão fazer parte do nosso plantel e depois, todas as semanas, decidimos se eles fazem ou não parte da equipa.", acrescentou em relação ao futuro dos mesmos.