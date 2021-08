Pontapés e humilhações: treinadores acusados de agredir jovens negros no Chelsea nos anos 90

O portal 'The Athletic' revela detalhes de situações de alegado racismo levado a cabo nos escalões de formação do Chelsea nos anos 90, um processo que vai ser julgado em tribunal no primeiro trimestre do próximo ano. Os relatos falam em adolescentes negros esmurrados, pontapeados e humilhados pelos treinadores.





Um dos jogadores, que está a processar o Chelsea por danos agravados, conta que foi várias vezes esmurrado por Graham Rix, antigo treinador das camadas jovens do clube, tendo ainda sido vítima de várias agressões por parte de Gwyn Williams, então diretor do departamento de formação dos blues.Alegadamente Graham Rix terá pontapeado um jovem futebolista entre as pernas, tendo a vítima - hoje com na casa dos 40 anos - ficado com stress pós-traumático, segundo consta no processo a que o 'The Athletic' teve acesso. É também acusado de atingir o mesmo jogador na cabeça, incluindo uma vez em que o rapaz se encontrava no chão, bem como de lhe causar queimaduras depois de lhe entornar uma chávena de café escaldante na cabeça.Noutro exemplo relatado, Rix teria participado num jogo de treino e, quando se preparava para fazer um lançamento lateral, terá arremessado a bola na face de um jovem negro, deixando-o no chão com o nariz a sagrar.Rix, um antigo internacional inglês, nega as acusações. Já Gwyn Williams, que esteve no Chelsea durante 27 anos, tendo desempenhado vários cargos, assume ter usado linguagem de natureza racial, mas alega que não o fez de forma maliciosa. Nega, no entanto, ter agredido os jovens.O julgamento começa a 7 de março do ano que vem e envolve quatro de dos 10 futebolistas que iniciaram processos civis contra o Chelsea visando Graham Rix and Gwyn Williams.