Pulisic ameaçado de morte após vídeo polémico com garoupa-gigante

O pai de Christian Pulisic revelou, em declarações ao canal de Alex Goldberg no YouTube, que o avançado do Chelsea tem sido ameaçado de morte nos últimos dias, depois de ter protagonizado um vídeo no qual aparecia a dar toques numa bola, na parte lateral de um barco e com os pés apoiados numa garoupa-gigante, que estaria a ser pescada pelo grupo de pessoas que acompanhavam o jogador de 22 anos num momento de lazer antes do início da nova época.





O vídeo tornou-se rapidamente viral e o internacional norte-americano foi duramente criticado por vários utilizadores e organizações ligadas à defesa dos direitos animais, uma vez que a garoupa-gigante é uma espécie em vias de extinção, tratando-se do maior peixe de recife do Oceano Atlântico - pode atingir os dois metros e meio de cumprimento e pesar mais de 350 quilos.No início do vídeo, uma das pessoas que se encontravam no barco brinca e diz ''tenho aqui uma garoupa que o Christian pescou e ele agora está a ensiná-la a jogar futebol". Mas o momento poderia ter corrido mal. Isto porque Pulisic perdeu o controlo da bola, escorregou e caiu à água, acabando por acertar no peixe e assustá-lo. O avançado foi puxado de volta para o barco e o momento até originou gargalhadas entre os presentes, mas não agradou a centenas de pessoas que têm condenado o comportamento do jogador.