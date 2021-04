Pulisic chega-se à frente

Frente ao Crystal Palace, Thomas Tuchel mudou três peças relativamente ao onze que tinha batido o FC Porto dias antes e, como se pode perceber pelo confortável triunfo por 4-1, as apostas foram bem-sucedidas. Até porque dois dos três promovidos (Zouma e Pulisic) acabaram por marcar.

Se no caso do central o mais provável é que regresse ao banco amanhã, o extremo norte-americano pode manter-se na equipa, motivado que está pelo bis no fim de semana. A dúvida é sobre quem pode sair, já que Mount é intocável e Havertz voltou a estar bem com o Palace. Timo Werner que se cuide...