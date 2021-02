Revelada a dieta que Olivier Giroud segue para manter-se em boa forma

Depois do golo fenomenal apontado ao Atlético Madrid na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Olivier Giroud é um dos nomes que mais surgem esta semana na imprensa desportiva internacional.

Esta sexta-feira, o jornal inglês 'The Sun' revelou a dieta que o avançado francês de 34 anos utiliza frequentemente para manter o mais alto nível físico, o que lhe possibilita (e facilita) fazer golos como aquele que apontou diante de Jan Oblak.

De acordo com a fonte supracitada, o dianteiro do Chelsea não deixa as frutas, os legumes, frango e peixe fora da sua habitual alimentação diária, sem esquecer as horas extra que passa no ginásio.

Ao pequeno-almoço, Olivier Giroud utiliza muita variedade. Bagels com geleia de morango, omeletes de ovo e presunto ou até mesmo torradas com ovos mexidos são algumas das suas ementas favoritas para essa altura do dia.

No que toca ao almoço, o avançado dos blues não deixa de lado uma boa salada verde com feijão frade, salmão e arroz, batata assada com atum ou até mesmo uma massa de atum. Sempre tudo muito 'green' e fresco, como se pode constatar.

Quanto ao jantar, Olivier Giroud costuma comer um bom bife de atum com brócolos ou frango com legumes, salada mista ou legumes ao vapor também são algumas das opções em cima da mesa na hora de escolher um bom prato para o final do dia.

Contudo, há uma refeição que também não pode ser esquecida: o lanche. Segundo dá conta o jornal 'The Sun', Olivier Giroud não salta uma refeição curta a meio da tarde, sendo ela maioritariamente composta por frutas secas, nozes, barras de muesli ou banana (nunca tudo misturado, claro).

Para quem se quer atrever a seguir esta 'dieta' à risca, de acrescentar que o avançado francês faz apenas um dia de folga por semana. Ainda com motivação?