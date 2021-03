Revelado segredo do sucesso de Tuchel no Chelsea: treinador alemão tem um código secreto

Thomas Tuchel 'ressuscitou' o Chelsea desde que assumiu a liderança dos blues no final de janeiro e o jornal inglês 'The Sun' garante ter descoberto o segredo do treinador alemão que ainda não perdeu nenhum jogo na Premier League: soma 8 vitórias e 4 empates em 12 jornadas.





Segundo o jornal, o treinador diz aos jogadores para usarem um código secreto, palavras que num determinado contexto só eles sabem o que significam e que os ajudam em vários aspetos táticos, como quem deve receber a bola, para que lado do campo deve ser feito o passe, etc."Não fazes ideia do que está a acontecer mas eles sabem perfeitamente o que estão a fazer. Simplesmente faz com que os ataques sejam mais rápidos e letais porque por vezes o jogador que tem a bola nem precisa de olhar para saber onde está o companheiro de equipa. Usam palavras diferentes uma e outra vez para que não sejam decifradas durante o jogo", conta um adversário do Chelsea ao 'The Sun'.