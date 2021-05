Rico campeão: os milhões que o Chelsea embolsou nesta edição da Champions

Num ano de crise, em que todos os clubes lamentam a quebra de receitas decorrente da pandemia e do afastamento dos adeptos dos estádios, o Chelsea embolsa nada mais, nada menos que 106.55 milhões de euros nesta edição da Liga dos Campeões.





A equipa inglesa, que hojena final realizada no Estádio do Dragão, no Porto, embolsou 82.35 milhões pelos resultados obtidos na competição e 24.2 milhões pelo ranking de coeficientes. Como vai disputar a Supertaça Europeia, ainda terá direito a mais 3.5 milhões.O Liverpool, campeão em 2018/19, ganhou no total 109 milhões de euros.