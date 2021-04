Ruud Gullit despedido do Chelsea quando a mãe lutava contra cancro: «Apunhalaram-me pelas costas»

Ruud Gullit, antigo avançado holandês, contou à 'Bein Sports' os motivos por que foi despedido de forma surpreendente pelo Chelsea, em 1998. O ex-jogador assinou pelos blues em 1995, depois de fazer grandes temporadas ao serviço do Milan e da Sampdoria, mas acabou por ser dispensado de forma inesperada.





"Descobri mais tarde a razão por que me despediram. Naquele momento não entendi", explicou."A minha mãe estava doente, tinha cancro de mama. Fui muitas vezes à Holanda, para estar com ela. Se vês a tua mãe no hospital, com cancro, ficas triste e deprimido. Foi uma má experiência, eu queria que ela partisse porque era realmente deprimente", acrescentou."Passei muito tempo com ela na Holanda. Disseram que me despediram porque ia demasiado a Amesterdão, a festas, mas não foi nada disso. Fiquei surpreendido, apunhalaram-me pelas costas de uma forma incrível", concluiu.