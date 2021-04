Tuchel e mais um jogo do Chelsea sem sofrer golos: «É trabalho, não é sorte»

O Chelsea é o primeiro finalista da atual edição da Taça de Inglaterra após ter derrotado este sábado o Manchester City por 1-0, na meia-final da prova.

No final da partida, Thomas Tuchel mostrou-se bastante satisfeito pelo desempenho dos seus jogadores, sublinhando o espírito de sacrifício dos mesmos.

"Foi uma performance muito, muito forte da nossa parte. Estou muito feliz e orgullhoso. Jogámos uns excelentes 35 minutos na primeira parte. E tivemos de sofrer durante uns 10 minutos. Depois, jogámos outros 30 minutos muito fortes, conseguimos a liderança no marcador e poderíamos ter feito outro", começou por dizer o técnico alemão, em declarações citadas pela 'BBC' no final do encontro.

'Folha limpa' cai bem no Chelsea

"Uma boa defesa também é ter posse de bola. É uma 'clean sheet' que sabe muito bem. O facto de não termos sofrido golos é fruto do nosso trabalho, não de sorte. Os rapazes estão predispostos a ajudarem-se mutuamente e a não perderem um duelo. Quisemos ser agressivos com bola hoje e sem ela também estivemos bem", terminou.