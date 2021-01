Thiago Silva oferece camisola a operário do estádio do Fulham e pode ser castigado

O defesa-central Thiago Silva, do Chelsea, arrisca-se a ser castigado pela Premier League porque após o triunfo dos blues no dérbi londrino em casa do Fulham, entregou a sua camisola de jogo a um dos operários que trabalham nas obras de remodelação de uma das bancadas do estádio dos cottagers.



De acordo com o 'Daily Mail', a atitude do internacional brasileiro quebrou os mais recentes protocolos estabelecidos pela Premier League para tentar travar o aumento de casos de Covid-19 entre as equipas, que já obrigou ao adiamento de vários encontros. Entre as novas medidas, surge a proibição de os jogadores entregarem camisolas ou trocá-las com adversários, além d recomendação para os atletas evitarem dar apertos de mão ou abraços antes, durante e após as partidas.



Após o apito final, Thiago Silva dirigiu-se à linha lateral, tirou a camisola e atirou-a na direção de um trabalhador que, naturalmente, ficou satisfeito pelo brinde. Em novembro, Richarlison, avançado do Everton, teve o mesmo gesto de Thiago Silva e também no estádio do Fulham, ainda que o avançado brasileiro dos toffees não tenha recebido qualquer punição da Premier League.



Agora, num cenário com regras mais 'apertadas', Thiago Silva poderá sofrer consequências práticas, nomeadamente o pagamento de uma multa ou jogos de suspensão.