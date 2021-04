Tuchel sobre o FC Porto: «Se desejarmos determinado adversário vamos perder-nos em 'mind games»

Thomas Tuchel quer a sua equipa de sobreaviso no jogo de amanhã, com o FC Porto, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O treinador lembrou que o Chelsea foi no fim-de-semana copiosamente derrotado pelo West Bromwich, 19.º classificado da Premier League.





"Vimos da Premier League, uma competição onde perdemos com o 19.º classificado por 5-1. Por isso sabemos que temos de ser humildes em todos os jogos. Nos quartos-de final da Liga dos Campeões se desejarmos determinado adversário vamos perder-nos em 'mind games'", avisou o treinador alemão do Chelsea."Eu sei que podemos ganhar ao FC Porto mas vai ser um jogo difícil. Eles têm muita experiência nesta competição e são campeões em Portugal. Isto cria uma certa mentalidade. Mas somos fortres o suficiente e acreditamos em nós. Podemos ultrapassar esta ronda", acrescentou o treinador.Tuchel foi ainda confrontado com um incidente ocorrido entre o defesa Antonio Rudiger e o guarda-redes Kepa Arrizabalaga depois da derrota com o West Bromwich. "É natural que existam reações dessas depois de um jogo assim. Sentimo-nos mais confortáveis quando ganhamos. Aceitamos este tipo de reações como positivas, claro que há regras, mas as coisas estão resolvidas."