Thomas Tuchel radiante após conquista da Champions: «Nem sei explicar o que sinto»

Thomas Tuchel era um treinador radiante depois da conquista da Liga dos Campeões por parte do Chelsea, após o triunfo por 1-0 diante do Manchester City. O treinador voltou a marcar presença no jogo decisivo da competição, depois de na época passada ter guiado o PSG à final da prova, a qual perdeu para o Bayern Munique.





"É incrível partilhar tudo isto com todos. Conseguimos. Nem sei explicar o que sinto. Estou muito grato por chegar pela segunda vez à final. Senti-me diferente. Conseguíamos sentir que estávamos mais perto [de o conseguir]", começou por dizer, em declarações à 'BT Sport', elogiando a atitude dos seus jogadores."Os jogadores estavam determinados em ganhar isto. Queríamos ser uma pedra no sapato deles. Encorajámos todos os jogadores a darem um passo em frente, para serem mais corajosos e criarem contra-ataques perigosos. Foi um jogo muito físico e tivemos de nos ajudar uns aos outros", reiterou o técnico alemão.