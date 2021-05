Thomas Tuchel: «Temos de esquecer o resultado da 1ª mão»

O Chelsea está preparado para o duelo da 2ª mão com o Real Madrid e já nem pensa no que aconteceu em Espanha. Na antevisão ao encontro, o técnico Thomas Tuchel perspetivou mais dificuldades para a sua equipa, mas só pensa em jogar ao ataque. "Temos de esquecer o resultado da 1ª mão. Começamos num 0-0 e só preparo a minha equipa para vencer. Só poderemos eliminar o Real Madrid se estivermos no nosso melhor nível", garantiu.

O técnico alemão destacou ainda o regresso de Ramos no Real. "Ele muda muita coisa. Acho que vai ser titular, mas não joga sozinho", concluiu.