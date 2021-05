Tomas Tuchel antevê final da Liga dos Campeões: «Tudo pode acontecer em todos os sentidos»

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, disse esta segunda-feira que "tudo pode acontecer" na final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, no Porto, apesar de considerar o rival Manchester City "a melhor equipa da Europa, talvez do mundo".

"Tudo pode acontecer, principalmente numa final, tudo pode acontecer, em todos os sentidos. A abordagem mental vai ter um grande peso, quem lidar melhor com a pressão e com os pequenos detalhes", disse Tuchel, em conferência de imprensa.

O técnico alemão assumiu que cabe ao blues tentar "encurtar a distância" contra uma equipa que venceu duas vezes nos últimos dois meses, para a Liga inglesa e a Taça de Inglaterra, mas que deixou o Chelsea no campeonato à distância de 19 pontos.

"E é isso que vamos fazer os 90 minutos, no Porto. A experiência ajudou, mas não dá uma vantagem. Mas ajuda-nos a chegar com confiança e estarmos bem atentos para o que é preciso para ter uma oportunidade de vencê-los", afirmou.

Tuchel lamentou o "azar" do Chelsea nos jogos das últimas semanas e quer usar esta semana para recuperar os jogadores mentalmente para enfrentar "talvez, nesta altura, a melhor equipa da Europa, talvez do mundo".

"Tudo é possível numa final, é claro que tudo é possível em qualquer direção, e queremos colocar a sorte e o destino deste jogo do nosso lado", vincou.

O técnico disse ter esperança de que o guarda-redes senegalês Edouard Mendy, que saiu lesionado ao intervalo do jogo com o Aston Villa, neste domingo, e o francês N'Golo Kanté regressem aos treinos nesta quarta-feira e possam jogar no sábado.

O médio croata Mateo Kovacic disse na mesma conferência de imprensa que os jogadores não têm medo do Manchester City, mas reconheceu que vão estar "sob pressão, contra uma grande equipa".

"Vai ser um jogo difícil, como mais ou menos todos os jogos da Premier League, da Champions League, ou, como vimos ontem [domingo], contra o [Aston] Villa", referiu, a propósito da derrota por 2-1, sofrida na última jornada do campeonato.

Apesar de o Chelsea ter vencido duas vezes o Manchester City nesta época, "cada jogo é diferente", avisou.

"Nenhuma das equipas é favorita, será um jogo novo, um grande jogo e precisamos de estar na nossa melhor forma", afirmou o jogador do Chelsea, que afastou o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões.

A final da Liga dos Campeões da época 2020/21 disputa-se no próximo sábado, no estádio do Dragão, e é a primeira vez que a cidade do Porto acolhe uma final de uma competição europeia de clubes.