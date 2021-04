Tuchel 'avisa' antes da Champions: «Somos uma equipa difícil e não temos medo de nada»

Thomas Tuchel sabe que a sua equipa tem uma boa vantagem na eliminatória com o FC Porto, mas não quer que o Chelsea adormeça à sombra dos dois golos marcados na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão assegura que os blues não vão deixar os dragões tomarem as rédeas do jogo.





"Isso sem sempre funciona, temos de aceitar que frente ao FC Porto o jogo vai ser altos e baixos. Em alguns momentos controlámos o encontro, criámos oportunidades, a pressionar, mas durante alguns minutos eles escaparam à pressão. Às vezes eles sobrecarregam as alas e isso levanta questões. Na primeira mão tivemos altos e baixos e temos de aceitar isso.""Se quisermos acabar a época com um troféu, então o melhor é ganharmos os dois jogos. O mais importante é concentrarmo-nos no que fazemos, esquecer que passou. No desporto de alto nível, não há nada mais desinteressante do que o passado, o futuro é o mais importante. Podemos ter confiança, temos uma equipa forte. Somos uma equipa difícil de defrontar e não temos medo de nada.""Não mudamos a forma como encaramos os jogos. Para nós é importante focarmo-nos em nós, jogar da melhor forma possível aumenta as nossas hipóteses de um bom resultado. Em termos de resultado é mais fácil para o FC Porto porque eles precisam de marcar três golos para seguir em frente, para eles é óbvio. Se começarmos de forma passiva, podemos perder a cabeça completamente."