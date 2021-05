Tuchel com fome de títulos de olho na Taça de Inglaterra: «Temos de jogar no limite»

O Chelsea enfrenta este sábado o Leicester (17H15), na final da Taça de Inglaterra, e Thomas Tuchel não pensa perder o duelo. O técnico dos blues está frustrado após a derrota no dérbi com o Arsenal, para a Premier, e vê a partida de Wembley como uma oportunidade de ouro. “A preparação foi fácil. Estamos chateados pela derrota frente ao Arsenal e temos de jogar no limite com o Leicester. Depois vamos defrontá-los de novo na liga. São duas finais e o foco é total”, sublinha o alemão.

Nos foxes, Brendan Rodgers, que deve lançar Ricardo Pereira a titular, prevê um grande jogo: “O Chelsea é favorito, pois está numa boa fase. Estamos na final pela primeira vez desde 1969 e a motivação é grande. Confio na equipa!”