Tuchel e a nova Champions: «Não estou satisfeito, só vejo mais jogos»

Thomas Tuchel não é apreciador do novo modelo da Liga dos Campeões, que a UEFA pretende implementar a partir de 2024. O treinador do Chelsea não vê mais qualidade, apenas mais jogos.





"So vejo mais jogos e, com o calendário que temos, é complicado ficar entusiasmado com isto. Todos os treinadores e jogadores vão ter a mesma opinião. Liga das Nações, Mundial de clubes, seleções... Não é mais qualidade, apenas mais jogos. Não estou satisfeito com a nova Champions, mas eu não tive nenhum papel nisto. Queremos depender de nós próprios e da nossa força", disse o técnico alemão na antevisão do jogo de amanhã, com o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.Depois, falou do encontro e da chave para bater a formação merengue: "Não baixar de nível. Às vezes, quando enfrentas um adversário como o Real Madrid o melhor pode ser mostrar sempre um bom nível. Somos capazes de o fazer com regularidade no ataque, na defesa e nas transições."E tal como Zidane, o treinador do Chelsea não acredita que possam haver represálias da UEFA através dos árbitros por causa da Superliga Europeia. "Confio a 100 por cento na arbitragem, na UEFA e em cada árbitro a este nível. Precisamos de uma melhor arbitragem, mas acredito que fazem o melhor possível."