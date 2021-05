Tuchel: «Estou muito grato pela oportunidade de poder viver o futebol com esta paixão»

O Chelsea bateu esta quarta-feira o Real Madrid, por 2-0, e confirmou a passagem à final da Liga dos Campeões.

No final do encontro, Thomas Tuchel mostrou-se "muito feliz" pelo resultado obtido por toda a equipa, pela qualificação e ainda por poder fazer parte do futebol ao mais alto nível.

"Eles [os jogadores] mereceram a vitória. Primeiro, porque foi difícil porque o Real Madrid teve muita posse de bola e fizeram-nos sofrer, mas depois nós fomos sempre perigosos nos contra-ataques e nunca perdemos a nossa vontade [de marcar], nem perdemos o desejo de defender", começou por dizer o técnico alemão dos blues.

"A segunda parte foi melhor ainda, a nossa estrutura defensiva e tendo em conta que poderíamos ter marcado muito mais cedo - e mais vezes. Foi um resultado fantástico e devo dar os parabéns a toda a equipa", acrescentou.

Elogios à exibição de Edouard Mendy

"Mesmo contra o Fulham foi o mesmo: foi muito sólido e muito, muito forte com as mãos, inteligente e manteve a baliza a zeros mais uma vez."

Alcançar a final da Liga dos Campeões

"Estou muito feliz por termos conseguido. Estou muito grato pela oportunidade de poder viver o futebol com esta paixão enquanto profissional. Muito grato por poder fazê-lo a este nível e por poder chegar a outra final. Estou muito grato por tudo."

Perspetiva sobre a final contra o Manchester City

"Perguntem-me quatro dias antes da final! Ainda é muito cedo para falar sobre isso. Poderão haver jogadores lesionados ou até mesmo fora de forma. É preciso esperar e, se tudo correr bem, chegar com a equipa toda disponível, porque ainda nada está terminado. Estamos nesta competição para ganhá-la", finalizou.