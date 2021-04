Tuchel 'expulsou' Werner do treino: «Se uma mulher não quer sair contigo, não a podes forçar»

Timo Werner foi um dos protagonistas (pela negativa) da ronda de jogos internacionais, devido ao seu incrível falhanço na partida da Alemanha diante da Macedónia, num jogo no qual os germânicos seriam mesmo derrotados. Ora, ainda com esse lance na cabeça, o avançado do Chelsea decidiu esta quinta-feira ficar um tempo extra no treino dos blues a trabalhar a finalização, até que Thomas Tuchel interveio e... o mandou para o balneário. O episódio foi revelado pelo próprio treinador, na antevisão ao duelo com o WBA, com uma expressão bastante curiosa.





"Este não é o momento para pensar nisso, para ler sobre isso, nem para treinar ainda mais. Ontem tive de o mandar embora do treino, porque queria fazer um pouco de finalização. Disse-lhe 'não precisas disso. O teu corpo e o teu cérebro sabem como marcar. Já o fazes desde os teus seis anos. Não te preocupes, eles virão'. Se uma mulher não quer sair contigo, não a podes forçar. Dá um passo atrás e talvez ela te ligue... Por isso, sim, os golos virão", frisou o técnico alemão, que por outro lado deu a sua visão da jogada."Primeiro de tudo, foi um mau passe do Ilkay Gundogan. É assim que vejo a jogada. Ele falhou uma oportunidade e agora toda a gente fala de forma apaixonada sobre isso, o que me irrita um pouco. A verdade é que ele não foi titular em nenhum dos jogos, por isso talvez tivesse marcado mais se tivesse mais minutos. É uma solução fácil apontar-lhe o dedo, algo que não entendo e não aceito. Estou feliz por tê-lo de volta, porque aqui estará protegido. Exigimos imenso dele e ele dá-nos imenso. Sim, de momento tem falta de confiança. A bola simplesmente não responde da forma normal, mas ele trabalha imenso. Marca, assiste, ganha penáltis", elogiou.