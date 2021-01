Tuchel fala em 48 horas "surreais": «Vocês não conseguiriam imaginar...»

O mundo do futebol vive dias 'loucos', com jogos em cima de jogos, mas não são apenas os jogadores quem paga pela intensidade do momento. Thomas Tuchel, por exemplo, viveu aquilo que diz terem sido 48 horas "surreais". Afinal de contas, o técnico alemão foi apresentado apenas ontem ao final da tarde, orientou um treino às 18 horas e esta quarta-feira, 24 horas depois, estava a comandar o Chelsea diante do Wolverhampton.





"Vocês não iriam conseguir imaginar como foram as minhas últimas 48, 72 horas... Foi surreal! Mas estamos aqui e é fantástico. Uma loucura!", disse o técnico alemão, ainda antes da bola rolar no duelo com o Wolverhampton Uma partida onde os blues jogaram bem, mostraram serviço , mas onde não conseguiram o mais importante: marcar. "Desfrutei bastante, porque fiquei muito feliz com a intensidade, a atitude, a energia e a qualidade da minha equipa. Fomos organizados, tivemos muitas recuperações no último terço, nunca nos faltou intensidade. E continuámos a aumentar ritmo a cada minuto na segunda parte. Fiquei feliz com a performance, só foi pena não termos marcado"."Fez-me lembrar alguns dos meus jogos no Dortmund. Tivemos um treino muito bom ontem, os 21 rapazes estavam totalmente alerta, tentaram fazer a sua missão. Taticamente, a nível de estrutura, onde acelerar o jogo, como defender... Não esperava ver este nível com apenas um treino e duas reuniões. Isto dá-me um bom 'feeling'", concluiu.