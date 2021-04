Tuchel faz ultimato a dois jogadores do Chelsea que custaram mais de 200 milhões de euros

O Chelsea gastou 207 milhões de euros na contratação de Timo Werner e Kai Havertz, mas os jogadores tardam em entrar entrar no 'comboio' dos blues. Não mostraram estar adaptados com Frank Lampard, o mesmo acontecendo agora com Thomas Tuchel.





Em Inglaterra diz-se que o treinador alemão já lhes fez um ultimato: têm até ao final da época para provar o que valem."Nas próximas oito semanas vamos apenas pensar em como poderemos melhorar a nossa pontuação e a posição que ocupamos na tabela classificativa", referiu o técnico quando inquirido sobre os dois jogadores."No verão decidiremos, juntamente com a direção, quais serão as melhores soluções. Será melhor ficarem com este plantel? Podemos melhorar no treino individualmente e como grupo? Por agora, em abril, toda a gente vê as estatísticas e os rapazes precisam de um 'extra' de confiança quando não marcam", acrescentou.