Tuchel: «Não era capaz de falar com ninguém e só pensava nessa derrota»

A viver uma fase final no Chelsea, Tuchel recordou aquela que ainda hoje considera ter sido a derrota que mais marcas lhe deixou. A 6 de março de 2019, un penálti já nos descontos convertido por Lukaku (Man. United) no Parque dos Príncipes atirou o PSG para fora da Champions depois de na primeira mão ter ganho por 2-0 em Old Trafford.





"Depois desse jogo estive vários dias num lugar muito escuro. Não era capaz de falar com ninguém e não pensava noutra coisa que não fosse nessa derrota", disse a propósito do triunfo por 3-1 do Manchester United.Tuchel ainda hoje não encontra explicações. "Foi a pior derrota que vivi porque apareceu do nada. Pelas circunstâncias em que aconteceu. Não vivi nada igual, nem antes nem depois desse dia. Como chegámos ao jogo, a pressão em redor do clube, o resultado da 1.ª mão... E a forma como tudo aconteceu com o VAR a decidir no último minuto", acrescentou.