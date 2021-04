Tuchel recorda como foi despedido do PSG "em dois minutos": «Passei um Natal de merda»

Thomas Tuchel, agora no Chelsea, recordou numa entrevista à Sky Alemanha como foi despedido no PSG no final do ano passado, depois de uma conversa com Leonardo que durou dois minutos.





"Foi muito surpreendente. Recordo-me de a 22 de dezembro sentir que ia acontecer ao início da tarde. Tive uma conversa com o diretor desportivo [Leonardo] e depois houve outra notícia logo antes do jogo com o Estrasburgo, no dia seguinte. Sentia que podiam despedir-me, mas não acreditava. Ganhámos por 4-0 ao Estrasburgo", recordou Tuchel.Mas a verdade é que aconteceu. "Depois, eu e o Leonardo tivemos uma conversa que não durou mais do que dois minutos, até porque ele não tinha muito mais a dizer-me. Levantei-me e fui embora. Recolhemos as nossas coisas em Paris e fomos para casa, celebrar o Natal. Ao nível de trabalho passei um Natal de merda, mas depois encontrei a melhor prenda debaixo da árvore, com o Chelsea."