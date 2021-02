Tuchel rendido a Kovacic: «Podes acordá-lo às 3 da manhã e ele às 3.15 está pronto para treinar»

Thomas Tuchel prolongou o seu estado de graça no Chelsea, ao vencer por 2-0 diante do Newcastle na segunda-feira, numa partida na qual Mateo Kovacic voltou a ser um dos melhores. Com 95% de eficácia no passe, o médio croata foi também um dos mais batalhadores a meio campo - ganhou 13 duelos -, mostrando uma dedicação que deixou o seu técnico visivelmente agradado. À imagem daquilo que faz também na hora de treinar...





"Adoro-o. Podes acordá-lo às 3 da amanhã e ele às 3.15 está em Cobham pronto para treinar e para dar tudo. Até preciso de o acalmar no treino, para ele não fazer demasiado. É um prazer tê-lo comigo", assumiu o treinador alemão de 47 anos, em declarações posteriores ao jogo com os magpies.