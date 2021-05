Tuchel sem dúvidas quanto a Guardiola: «Transforma qualquer equipa numa máquina de vencer»

Man. City e Chelsea medem forças este sábado, em encontro da 35.ª jornada da Premier League, no qual os citizens podem sagrar-se campeões em caso de vitória. Algo que não deixa Thomas Tuchel à espera de facilidades.





"Temos de manter os pés no chão porque chegar a uma final por si só não dá direito ao troféu. Não queremos ser só participantes, queremos ganhar", garantiu.





"A possibilidade de eles se tornarem campeões se vencerem não vai diminuir a sua determinação. Eles tiveram mais um dia para recuperar, não precisaram de viajar e isso dá-lhes alguma vantagem. Vimos como isso foi crucial quando jogámos a meia final da Taça de Inglaterra e nós tínhamos mais um dia de recuperação", frisou o treinador do Chelsea, que não conseguiu fugir ao facto de ambas as equipas estarem na final da Liga dos Campeões, a 29 de maio."A final em Istambul será única, independentemente do resultado de amanhã", salientou o técnico alemão, elogiando depois Pep Guardiola e as equipas que tem treinado nos últimos anos."Se jogas contra o Pep Guardiola sabes que vais ter dos jogos mais difíceis porque ele é o treinador das melhores equipas da Europa. Ele deixa a sua marca e o seu estilo de jogo é cheio de coragem e qualidade", observou Tuchel."As equipas dele têm sempre muita vontade de vencer. Ele transforma qualquer equipa numa máquina de vencer. Foi assim com o Barcelona, o Bayern Munique e o mesmo com o Man City. Eles são a grande referência no campeonato. No entanto, como fizemos na semi-final, cabe-nos a nós diminuir a diferença [entre as duas equipas] durante 90 minutos e depois faremos o mesmo na final [da Liga dos Campeões]", apontou, garantindo uma equipa confiante em Istambul."Vamos chegar à final cheios de confiança, porque temos a sensação de que merecemos lá estar. Jogar contra o Guardiola obriga a que esteja no meu melhor nível", afirmou o alemão, considerando que no jogo decisivo da prova milionária as duas formações partem com as mesmas possibilidades de ganhar.