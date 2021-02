Tuchel tentou contratar Bruno Fernandes ao Sporting: «Lutámos muito para criar uma ligação»

Na antevisão ao duelo deste domingo entre Chelsea e Manchester United, Thomas Tuchel revelou ter tentado levar Bruno Fernandes para o Paris SG quando era técnico dos franceses. De acordo com o treinador alemão, que agora comanda os londrinos, Antero Henrique foi determinante nesse processo, mas o médio acabou por se decidir pela Premier League e pelos red devils.





"Tentámos tornar essa transferência realidade. Foi logo quando eu cheguei. O meu primeiro diretor desportivo em Paris conhecia-o muito bem. Vimos mais e mais jogos dele. Lutámos muito para criar uma ligação com ele e trazê-lo para a equipa. Tentámos e ele foi para outro lado. É uma pena para nós termos de jogar contra ele", começou por dizer o técnico.E não bastasse a revelação da tentativa falhada de contratar o craque do adversário, Tuchel deixou ainda elogios rasgados ao português, que considera ser "um dos melhores médios do Mundo". "Era a grande figura do Sporting, um goleador efetivo, mas também capaz de fazer os que estavam ao lado dele jogar. Vir de Portugal, de uma Liga competitiva - de um clube grande, mas que não era de um campeonato dos mais fortes -, e dar o salto para um dos maiores clubes da Premier League e da Europa, ter este impacto... Tenho imenso respeito por ele. Teve um impacto enorme. Tens de ser absolutamente de topo para o conseguir, pois é algo quase impossível. Teve um impacto indescritível e inacreditável", elogiou.