Wayne Bridge e a festa louca organizada por Mourinho nos EUA: até Snoop Dogg esteve presente

José Mourinho passa ao Mundo uma imagem de seriedade e trabalho, mas o antigo defesa Wayne Bridge, que jogou no Chelsea entre 2003 e 2009, conta que o treinador português também sabe divertir-se. E recorda uma festa organizada pelo técnico durante a pré-época nos Estados Unidos, que até contou com Snoop Dogg como convidado de honra.





"Ele era bom para a rapaziada. Houve épocas em que fazíamos a pré-temporada nos Estados Unidos e ele até organizou uma festa. E quando digo festa, estou a falar da presença de Snoop Dogg; toda a gente estava lá", contou o ex-futebolista, de 40 anos, no 'The Rig Biz Podcast' de Archie Curzon."As pessoas veem como ele trata alguns jogadores e penso que às vezes é um bocado duro. Ele é um grande treinador, passou por um mau bocado no Manchester United e no Tottenham, mas às vezes parece um miúdo mimado que atira os peluches para fora do carrinho", acrescentou. "Às vezes não lida bem com as situações, mas é divertido ver, adoro vê-lo."