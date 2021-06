Wayne Bridge lembra a ideia de Mourinho que 'revolucionou' o Chelsea

Quando chegou ao Chelsea em 2004, José Mourinho revolucionou o emblema londrino e devolveu-o ao rumo dos títulos, mas a verdade é que não foi apenas nas conquistas que o português transformou o clube. Wayne Bridge, antigo defesa esquerdo dos blues por altura da primeira passagem do Special One por Stamford Bridge, partilhou em conversa com o 'Goal' e o portal 'SPOX' algo que Mourinho mudou nos londrinos e que... ficou para sempre no clube.





"Ele podia dar palestras muito motivadoras, mas a verdade é que não o fazia regularmente. Ao invés, implementou um novo sistema no Chelsea: nomeava os jogadores para o fazer. Para mim foi uma grande ideia. Lembro-me que foi a minha vez antes de um jogo com o Manchester United. Tinha sido pouco depois de partir a perna, estava de muletas a tentar motivar a equipa... Desde então outros treinadores também adotaram esse sistema. Ouvi recentemente que na final da Liga dos Campeões frente ao City, não foi o Tuchel a fazê-lo, mas sim o massagista Billy McCulloch", disse o antigo defesa esquerdo, que ainda recordou o processo que levou à saída do português do Chelsea em 2007: "A relação não se tinha quebrado, mas alguns jogadores já não aguentavam a sua forma de ser. Ainda assim, o dia em que ele foi despedido foi bastante emotivo e alguns jogadores choraram. Sentimos que o tínhamos deixado ficar mal".Retirado desde 2014, Bridge conseguiu com Mourinho os únicos títulos da sua carreira, com uma Premier League (2004–05), uma FA Cup (2006–07) e ainda uma Taça da Liga (2006–07).