Médio do Crystal Palace é alvo de chantagem e Patrick Vieira garante: «Não podemos aceitar»

Cheick Doucouré, médio de 22 anos natural do Mali que recentemente reforçou o Crystal Palace, proveniente dos franceses do Lens, foi alvo de uma tentativa de chantagem.Segundo o seu advogado contou ao jornal 'L'Équipe', "várias pessoas" ameaçaram o jogador e pessoas que lhe são próximas, tentando extorquir-lhes dinheiro."Estas pessoas dizem que o meu cliente tem dupla identidade e exigem o pagamento de uma quantia em dinheiro pelo seu silêncio. Foram enviadas nos últimos dias ao meu clientes várias mensagens de WhatsApp, além de documentos falsos", explicou Me Rutman, em comunicado.O treinador da equipa, Patrick Vieira, ofereceu apoio. "Falei com ele e com o advogado. Claro que eu e o clube apoiamos totalmente o jogador. É algo que tanto ele como nós não podemos aceitar."