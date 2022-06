O dia em que o Crystal Palace falhou Van Dijk por ser... "demasiado lento"

Em 2015, Virgil van Dijk trocou o Celtic pelo Southampton a troco de 15 milhões de euros, mas a carreira do defesa holandês poderia ter tomado outro caminho. Na Premier League, mas noutra cidade e também por valores bem mais baixos do que aqueles que os Saints pagaram aos escoceses. Quem o revelou foi Neil Warnock, lembrando um episódio que aconteceu quando era técnico do Crystal Palace."Aquele que me escapou foi o Virgil van Dijk. Ofereceram-mo quando estava no Crystal Palace por 5 milhões de libras (5,8 milhões de euros), mas o nosso diretor do departamento de recrutamento foi demasiado lento e ele acabou no Southampton. Foi uma pena porque, mesmo sendo um jogador a quem faltava velocidade, acabada por compensar totalmente na sua capacidade de ler o jogo", lembrou o técnico, que na época passada comandou o Middlesbrough, ao 'Mirror'.Quanto a Van Dijk, o resto da história é sabida. Destacou-se no Southampton e em 2018 trocou os Saints pelo Liverpool, a troco de 85 milhões de euros. Por lá já conquistou vários títulos, nomeadamente a Premier League, Liga dos Campeões ou Supertaça Europeia.