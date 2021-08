Odsonne Édouard deixa Celtic e reforça Crystal Palace

O avançado francês Odsonne Édouard assinou pelo Crystal Palace, da Premier League, até ao final da época 2024/25, após pouco mais de quatro temporadas consecutivas nos escoceses do Celtic, informou esta terça-feira o clube londrino.

"O Crystal Palace assinou um contrato de quatro anos com Odsonne Édouard, oriundo do Celtic. O avançado de 23 anos chega ao sul de Londres após ter marcado três golos na Liga escocesa de 2021/22, fixando um registo de 86 tentos em 179 jogos pelo Celtic", lê-se no comunicado publicado no site oficial do Palace.

Nascido na Guiana Francesa, na América do Sul, o dianteiro cumpriu a formação no Bobigny e no Paris Saint-Germain, antes de iniciar a carreira como sénior ao serviço dos gauleses do Toulouse em 2016/17, por empréstimo dos parisienses, tendo marcado um golo em 17 partidas.

Emprestado ao Celtic na temporada 2017/18, na qual apontou 11 golos em 29 desafios, Odsonne Édouard vinculou-se ao emblema de Glasgow a título definitivo na época seguinte, tendo vencido três edições da Liga escocesa, entre as quais a de 2019/20, em que foi melhor marcador, duas taças da Escócia e duas taças da Liga.

O ponta de lança francês é o sétimo reforço do Crystal Palace, atual 14.º classificado da Premier League, para a temporada 2021/22.