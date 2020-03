Gary Neville e a política do Reino Unido contra o coronavírus:«Boris Johnson é um charlatão»

O Reino Unido registou até agora 1.543 casos positivos e 36 mortes entre 44.105 pessoas testadas ao novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19. As críticas ao governo britânico têm vindo a crescer de tom desde sexta-feira devido à abordagem menos severa para conter a pandemia de Covid-19, levando muitos especialistas a criticar a ideia de "imunidade em grupo", alertando para a incerteza sobre se a imunidade pós-vírus é real e permanece a longo prazo. Mas não foram só os especialistas que se viraram contra Boris Johnson, que ainda não determinou o fecho das escolas. Gary Neville não compreende o que se passa:





"De qualquer forma, vai ter de fechar as escolas dentro de dias. É um charlatão", escreveu o ex-jogador no Twitter, pedindo para que sejam tomadas medidas rapidamente e que no seu entender, entre outras coisas, passam por garantir subsídio de doença, camas gratuitas nos hospitais para os doentes, um pacote de apoio às empresas e uma estratégia clara para conter a propação do vírus. "Boris Jonhson, tens de atuar já", continuou."Aos nossos filhos continuam a dizer-lhes para irem para a escola e acabo de presenciar um desfile enquanto conduzia até Manchester", referiu, frisando: "Não há liderança neste país".As autoridades britânicas estimam que vai registar-se um grande aumento de casos e que vai verificar-se mais rápido em algumas partes do país, com Londres "algumas semanas à frente".