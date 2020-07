Japhet Tanganga renova pelo Tottenham até 2025

O Tottenham anunciou esta segunda-feira que o defesa inglês Japhet Tanganga renovou contrato com os londrinos até 2025, após o final da época em que chegou a estrear-se pela equipa orientada por José Mourinho.

"Temos o prazer de anunciar que Japhet Tanganga assinou um novo contrato com o clube até 2025", revelou o clube no site oficial.

O jovem central, de 21 anos, fez a estreia pela equipa principal dos spurs num encontro da Taça da Liga inglesa, diante do Colchester United, em setembro de 2019, sendo que a primeira aparição na Premier League aconteceu em Anfield Road, frente ao Liverpool, no início de 2020 e já com José Mourinho no comando técnico.