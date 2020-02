110 faltas sofridas esta época e caneleiras de criança: Jack Grealish mantém a 'teimosia'

Nove golos, sete assistências e 110 faltas sofridas a uma média de 4,8 por jogo. Falamos de Jack Grealish, médio do Aston Villa que está a ser uma das sensações da Premier League esta temporada e de quem, por exemplo, Guardiola já disse ser "um jogador excecional mas muito caro para o Manchester City".





O número de faltas sofridas traz de novo a questão em torno das caneleiras que usa e cujo tamanho é considerado desaquado ao deixar as pernas praticamente a descoberto. 'Problema' que Jack Grealish reconheceu há uns tempos à BBC. "Alguns árbitros já me tentaram dizer para não o fazer mas tenciono continuar assim", referiu.Se é por isso ou não, na verdade sofreu uma grave lesão que o impediu de jogar entre dezembro de 2018 e princípios de março de 2019.Março de 2019 ficou marcado por outro episódio na carreira do médio nascido em 1995. A 10 de março, Jack Grealish, que cumpria o sonho de ser capitão da sua equipa, foi agredido em pleno relvado por um adepto do Birmingham, em encontro do 'Championship'. Aos 10 minutos, um simpatizante da equipa da casa saiu das bancadas e atacou-o pelas costas, com um muro no pescoço. Veja aqui as imagens. O adepto foi de imediato detido e mandado ao chão por um segurança do estádio, ajudado por vários jogadores do Aston Villa, e, posteriormente, retirado do recinto pela polícia e detido. Paul Mitchell acabou condenado a 14 semanas de prisão . Presente a um juiz no Birmingham Magistrates' Court, o adepto foi considerado culpado dos crimes de agressão e invasão do terreno de jogo. Em tribunal reconheceu quea a agressão "foi uma piada" e que depois disso recebeu ameaças de morte, o que levou a família a fugir de casa.