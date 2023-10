17 anos depois: Salah marca e bate recorde de Thierry Henry

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Liverpool venceu o Toulouse por 5-1, em mais uma jornada da Liga Europa, e o egípcio Mo Salah entrou para a história do futebol inglês. Tudo porque com o golo que anotou frente aos franceses, e que fechou a contagem, Salah chegou aos 43 golos pelos reds nas competições europeia, batendo o recorde que pertencia ao francês Thierry Henry, como melhor marcador de uma equipa inglesa em provas da UEFA.

Recorde-se que o internacional gaulês, hoje um dos mais respeitados comentadores de Inglaterra, esteve no Arsenal entre 1999 e 2007, com tempo suficiente para anotar os tais 42 golos pelos gunners em provas do Velho Continente.

Em 2011 ainda regressou, num curto empréstimo do New York Red Bulls, mas apenas para 2 golos em 7 encontros disputados.